Esotiq & Henderson miał 2,17 mln zł zysku netto, 3,42 mln zysku EBIT w II kw.

"W II kwartale 2020 roku, czyli okresie najbardziej dotkniętym skutkami zamrożenia gospodarki, czego efektem było m.in. zamknięcie centrów handlowych, producent bielizny damskiej odnotował 39,3 mln zł skonsolidowanej sprzedaży (-12% r/r), z czego segment omnichannel wygenerował rekordowe 12 mln zł (203% r/r). Skonsolidowana EBITDA wyniosła 7,1 mln zł (14,7% r/r), EBIT 3,4 mln zł (10,5% r/r) natomiast zysk netto [ogółem] 2 mln zł (5,7% r/r). Wynik uzyskany na poziomie operacyjnym jest porównywalny z pierwszym półroczem 2019 r., gdyż od 2020 r. Esotiq prowadzi sprawozdawczość w MSSF 16. Powoduje to m.in. wzrost amortyzacji, gdyż czynsze płacone do galerii handlowych ujmowane są w innym miejscu bilansu (zysk netto bez MSSF 16 wyniósłby w I półroczu br. 2,4 mln zł)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Wyniki za minione półrocze są powodem do dumy. Mamy za sobą bezprecedensowy okres, w którym branża odzieżowa była jedną z tych, które w wyniku zamrożenia gospodarki ucierpiały najmocniej. Po ogłoszeniu lockdownu podjęliśmy szereg działań prowadzących do wzrostu sprzedaży w sklepie internetowym oraz redukcji kosztów działalności. W stosunku do galerii handlowych przyjęliśmy partnerską pozycję w negocjacjach czynszów, w pełni rozumiejąc również ich położenie. Dzięki temu udało nam się zredukować koszty i uzyskać efekt win-win jeśli chodzi o umowy i relacje z naszymi partnerami handlowymi" - skomentował prezes Adam Skrzypek, cytowany w materiale.