Esotiq & Henderson stawia na rentowność, otworzy 35 salonów w 2019

"W tym roku najważniejsza dla nas będzie rentowność. Oczekujemy dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży i rozwoju sieci salonów, ale będziemy skupiać się na najlepiej rokujących lokalizacjach. Zdecydowanie preferujemy jakość nad ilość. Planujemy powiększenie sieci Esotiq w Polsce o 20 salonów, do 281, a poza granicami - o 15 salonów, do 48. Naszym celem jest wysoka marża brutto i utrzymanie kosztów operacyjnych pod kontrolą. Chcemy też w pełni wykorzystać potencjał naszych marek" - napisał Skrzypek w liście do akcjonariuszy.