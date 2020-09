ETO ma zastrzeżenia do dystrybucji środków Instrumentu na rzecz Odbudowy

W maju 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Next Generation EU - inicjatywy, stanowiącej część pakietu działań mających na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii. W ramach Next Generation EU największą rolę ma odegrać Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, dysponujący budżetem w wysokości ponad 600 mld euro do rozdysponowania w formie pożyczek i dotacji.

Zdaniem kontrolerów Trybunału, można by zapewnić ściślejsze powiązanie Instrumentu z celami UE - takimi jak konwergencja społeczno-gospodarcza, Europejski Zielony Ład i transformacja cyfrowa - na przykład przez wprowadzenie obowiązkowych wspólnych wskaźników, co zagwarantowałoby bezpośredni związek między celami pośrednimi i końcowymi określonymi w poszczególnych krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności a celami UE.

Komisja zaproponowała, aby zobowiązania prawne dotyczące co najmniej 60% bezzwrotnego wsparcia zostały zaciągnięte do dnia 31 grudnia 2022 r. W przypadku pozostałej kwoty zobowiązania prawne należy zaciągnąć do dnia 31 grudnia 2024 r. Rada Europejska zasugerowała zobowiązanie w wysokości 70% dotacji do końca 2022 r., a pozostała do końca 2023 r.