Eurocash miał 69,86 mln zł zysku netto, 415 mln zł skoryg. EBITDA w 2019 r.

"Największy udział we wzroście sprzedaży w segmencie hurtowym w minionym roku miała sprzedaż wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych, która była o 15% wyższa niż rok wcześniej. Choć sprzedaż papierosów charakteryzuje się niską rentownością, EBITDA segmentu hurtowego również wyraźnie wzrosła rok do roku, co zawdzięczamy m.in. dobrym wynikom hurtowni Cash&Carry. Sprzedaż porównywalna (like-for-like) formatu Cash&Carry wzrosła w ubiegłym roku o 2,6%, a w samym czwartym kwartale o 6,2% rok do roku" - skomentował członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.