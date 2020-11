Eurocash ustanowił program emisji obligacji o wartości nominalnej do 1 mld zł

"W ramach programu emitent będzie mógł emitować obligacje w PLN lub w EUR o terminie wykupu nieprzekraczającym 10 lat. Obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej i będą, co do zasady, wprowadzane do obrotu w ASO Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.