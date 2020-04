Eurocash: Wartość średniego koszyka zakupowego w mniejszych sklepach wzrosła

"Wyraźnie widać trend ograniczania częstotliwości wizyt, to jest o ok. 40% mniej niż przed obostrzeniami, przy jednoczesnym wzroście wartości koszyka zakupów nawet o blisko 70% r/r, w tygodniu między 23-29 marca. Czyli kupujemy rzadziej, ale więcej. Zmienia się też misja zakupowa. Klienci w większym stopniu traktują małe i średnie sklepy jako docelowe miejsce zakupów zarówno uzupełniających, jak i na zapas" - powiedział członek zarządu Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

"Wówczas obroty spadają o ok. 30%, co częściowo jest kompensowane wspomnianym wzrostem wartości średniego koszyka. Jednak by zapewnić płynny ruch i jak najlepszy poziom obsługi klientów, większość sklepów pracuje nad tym jak wydłużać godziny pracy, bo to jedyne rozwiązanie w tej chwili" - skomentował Owczarek.