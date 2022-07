Europa chce odciąć się ostatecznie od Putina. Pomoże jej w tym Azerbejdżan

Komisja Europejska i władze Azerbejdżanu przyjęły porozumienie przewidujące zwiększenie dostaw azerskiego gazu do Europy, do co najmniej 20 mld metrów sześciennych rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat. Reuters informuje, że będzie to oznaczało podwojenie wielkości przesyłu na rynek Unii Europejskiej.