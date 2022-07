Europa musi zmniejszyć zużycie gazu. Czeka nas przykręcanie grzejników

Zabraknie 20 mld m sześc. gazu

Z przeprowadzonych symulacji wynika jednak, że całkowite odcięcie dostaw z Rosji spowoduje, że UE nie zdoła napełnić swoich magazynów do 80 proc., co z kolei będzie oznaczało, że zimą - w skali całej Wspólnoty - zabraknie 20 mld metrów sześciennych gazu.

Plan redukcji

KE chce, by państwa unijne skierowały do konsumentów indywidualnych kampanie zachęcające do oszczędzania gazu poprzez zmniejszenie temperatury ogrzewania do 19 stopni Celsjusza (a klimatyzacji do 25 stopni).