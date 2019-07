EuroRating obniżył rating SGB-Banku do B, perspektywa negatywna

"Obniżenie ratingu SGB-Banku związane jest głównie z kontynuacją pogarszania się wyników finansowych, a w konsekwencji także spadku wartości kapitałów własnych banku. W 2018 roku stojący na czele drugiego co do wielkości zrzeszenia banków spółdzielczych SGB-Bank wygenerował wysoką stratę netto w kwocie -147,5 mln zł. Była ona głównie rezultatem pogorszenia jakości portfela kredytowego (wskaźnik kredytów zagrożonych wzrósł na koniec 2018 roku do 17,2%, wobec 14,3% rok wcześniej) i dokonanych przez bank bardzo wysokich odpisów aktualizacyjnych oraz utworzonych rezerw w łącznej kwocie 274 mln zł" - czytamy w komunikacie.