Exbud Konstrukcje złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia części mienia Skanska

"Zgłaszana koncentracja polega na nabyciu przez Exbud Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach [...] części mienia innego przedsiębiorcy, tj. ściśle określonych aktywów należących do Skanska S.A. [...] Wskazane powyżej aktywa to ściśle określone składniki materialne i niematerialne będące aktywami Skanska związane z wybranymi obszarami działalności Oddziału Exbud Skanska w Kielcach działającego w strukturach Skanska, w tym do Oddziału Kolonia w Niemczech" - czytamy w komunikacie.