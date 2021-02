Fabe Polska i 'SP' Sine Midas Stroy z umową na S7 na odc. Miechów-Szczepanowice

7 grudnia 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild z powodu braku należytego wykonywania robót i braku pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłokę w realizacji prac na odcinku drogi ekspresowej S7 Widoma - Kraków. Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r. wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację robót w terminie i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. Wycięto ok. 90% drzew, częściowo odhumusowano teren pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do poprawy wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej liczby pracowników, ani potrzebnego sprzętu. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór nowego wykonawcy.