Famur miał 221,81 mln zł zysku netto z dz. kont., 300,2 mln zł EBIT w 2018 r.

"Grupa Famur zakończyła rok 2018 zyskiem netto na poziomie 219,5 mln zł. Tak znacząca poprawa względem 2017 r. wynikała przede wszystkim z wyższych przychodów ze sprzedaży zanotowanych w 2018 r., wyższej rentowności działalności podstawowej, a także braku istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym, które w IV kwartale 2017r pogorszyły wyniki Grupy Famur o kwotę o ok. 26 mln zł" - czytamy w raporcie.

"W okresie 12 miesięcy 2018 roku Famur S.A. i jej spółki zależne uzyskały ponad 2 229 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 53% (tj. o 770 mln zł) w stosunku do roku 2017. Na poziom zrealizowanych przychodów w stosunku do okresu porównywalnego wpływały przychody realizowane w wyniku integracji z Grupą Primetech (dawniej: Kopex), której nabycie miało miejsce 27.06.2017 r., jak również pozytywne otoczenie na rynku krajowym, jak i międzynarodowym" - czytamy dalej.