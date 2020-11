Famur miał 71 mln zł zysku netto, 79 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

"Po wyjątkowo pełnym wyzwań II kwartale, III kwartał 2020 roku przyniósł względną stabilizację funkcjonowania sektora, jednak na zauważalnie niższych poziomach przychodowych w porównaniu do roku poprzedniego. Obecnie obserwujemy nieznaczne odbicie cen węgla na rynkach światowych, aktualnie kontrahenci realizują swoje zobowiązania wobec Grupy Famur, a wcześniej zawarte umowy wykonywane są bez większych problemów. Pod koniec września 2020 podpisano porozumienie pomiędzy przedstawicielami rządu, a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, dotyczące zasad i tempa transformacji sektora węgla kamiennego, zakładające sukcesywne wyłączanie z eksploatacji kopalń Polskiej Grupy Górniczej oraz Weglokoks Kraj, aż do ich całkowitego wygaszenia w 2049 roku. Z perspektywy Grupy Famur oznacza to stopniowe zmniejszanie zapotrzebowania na produkty i usługi na rynku krajowym analogicznie do harmonogramu zamykania poszczególnych kopalń węgla energetycznego. Dynamiczne zmiany otoczenia

zewnętrznego powodują, że zmuszeni jesteśmy na bieżąco dopasowywać strukturę organizacyjną grupy, co od początku bieżącego roku przełożyło m.in. na wygaszenie dwóch lokalizacji produkcyjnych i zwolnienia grupowe w centrali, skutkujące redukcją zatrudnienia o około 450 etatów. III kwartał 2020 roku przyniósł także początek drugiej fali pandemii COVID-19, która przekłada się na funkcjonowanie gospodarki zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Jej dotychczasowy wpływ na sektor górniczy przejawia się w dalszym ograniczaniu produkcji węgla oraz wstrzymywaniu nowych inwestycji" - powiedział prezes Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.