Farma wiatrowa Energi wygrała na aukcji OZE, zakontraktowała 1,245 mln MWh

Z informacji prezesa URE wynika, że minimalna cena, po jakiej energia została sprzedana, to 162,83 zł/MWh, a maksymalna cena to 233,29 zł/MWh. Oferty wygrane w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w podziale na poszczególne lata kalendarzowe (do 2037 r.) łącznie opiewały na ponad 77,8 TWh energii elektrycznej, o wartości ponad 16,2 mld zł netto. Dla FW Przykona zakontraktowano 1 245 000 MWh (na lata 2020-2035), podkreślono.

"Farma powstaje na 250 ha obszarów zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego Adamów, wpisując się doskonale zarówno w środowiskowy, jak i prospołeczny aspekt aktualnej strategii Grupy Energa. Obiekt dołączy do pięciu już zarządzanych przez Energę OZE farm wiatrowych. Ich łączna moc zainstalowana wynosi aktualnie 211 MW, a tylko w 2018 r. wygenerowały 385 GWh energii. Inwestycja ma na celu zwiększenie mocy wytwórczych Grupy Energa w oparciu o odnawialne źródła energii. Obecnie moc zainstalowana we flocie wytwórczej bazującej na odnawialnych źródłach energii wynosi w Grupie Energa 38%. Jest to największy udział procentowy wśród dużych polskich grup energetycznych w produkcji energii elektrycznej z OZE odniesionej do całego wolumenu wytwarzanej energii" - czytamy dalej.