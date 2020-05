finanse 1 godzinę temu

fDi Markets: Liczba projektów greenfield BIZ w Polsce wzrosła o 14% r/r w 2019

Liczba projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) typu greenfield w Polsce wzrosła o 14% r/r do 373 w 2019 r., wynika z raportu ośrodka analitycznego fDi Markets z grupy "Financial Timesa" "The fDi Report 2020. Global greenfield investment trends".