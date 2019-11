Ferro miało 14,54 mln zł zysku netto, 19,82 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

"Grupa Ferro, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 1-3Q 2019 r. 337,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 12% w ujęciu rok do roku. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 16% r/r, do 54,6 mln zł, a zysk netto wyniósł 37,1 mln zł versus 33,2 mln zł rok wcześniej (+15%). W samym 3Q 2019 przychody grupy przekroczyły 122 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 14% r/r. Ferro zakończyło kwartał rekordowym wynikiem EBITDA na poziomie 21,5 mln zł (+25% r/r) i zyskiem netto w wysokości 14,5 mln zł (wzrost o 23% r/r)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.