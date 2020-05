Ferro miało 16,52 mln zł zysku netto, 21,8 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

" EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 17% r/r, do 21,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"W I kw. 2020 r. przychody Ferro na rynku polskim wzrosły o 9% r/r, do 48 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w tym okresie za 61% przychodów grupy. Bardzo satysfakcjonujące dynamiki wzrostu sprzedaży kontynuowały rynki rumuński i węgierski - odpowiednio 39% i 54% r/r. Najbardziej dojrzały spośród rynków zagranicznych, czyli Czechy, pokazał wzrost na poziomie 3%. Sprzedaż na rynku słowackim była porównywalna r/r, natomiast sprzedaż w segmencie 'pozostałe', do którego zaliczają się m.in. kraje bałtyckie i bałkańskie, wzrosła r/r o 23%" - czytamy dalej.

"Dzięki naszym dobrym i ustabilizowanym relacjom z dostawcami oraz efektywnie działającym łańcuchom zaopatrzenia byliśmy dobrze przygotowani do tegorocznego chińskiego nowego roku, co pozwoliło nam także bez szwanku przejść przez okres izolacji Chin po wybuchu pandemii koronawirusa. Przez większą część I kwartału 2020 roku mogliśmy niemal bez przeszkód zaopatrywać nasze kluczowe rynki, nieobjęte jeszcze ograniczeniami związanymi z pandemią, co pozwoliło nam zwiększyć sprzedaż i umocnić pozycję konkurencyjną. Obecnie, poza bieżącą działalnością, koncentrujemy się na dodatkowym uelastycznianiu procesów logistycznych obejmujących dostawy z rynku chińskiego, a także procesów produkcyjnych, aby jeszcze lepiej móc reagować na potrzeby klientów" - skomentowała wiceprezes Aneta Raczek, cytowana w komunikacie.