Ferro miało 37,71 mln zł zysku netto, 53,56 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Rok 2018 był dla naszej Grupy okresem intensywnym pod wieloma względami. Byliśmy skoncentrowani na kontynuacji rozwoju na wszystkich rynkach operacyjnych, co kolejny rok z rzędu pozwoliło nam osiągnąć bardzo dobre wyniki. Grupa Ferro zakończyła 2018 rok przychodami na poziomie 405,6 mln zł, co oznacza wzrost o 11% w ujęciu rok do roku. W podobnym tempie wzrosła EBITDA i wyniosła 57,3 mln zł, dzięki czemu osiągnęliśmy rentowność EBITDA na poziomie blisko 16%. Grupa zakończyła rok zyskiem netto na poziomie 37,7 mln zł. Jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie osiągnęliśmy na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni - bardzo dobrze zachowywały się zarówno nasze kluczowe rynki zagraniczne, jak i rynek polski" - napisał prezes Aneta Raczek w liście do akcjonariuszy.