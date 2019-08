Ferrum ma 8-letnią umowę ramową z Gaz-Systemem na max. ok. 2,8 mld zł netto

Zawarcie umowy ramowej nie zobowiązuje, a jedynie uprawnia zamawiającego do zaproszenia spółki do składania ofert na realizację umów częściowych. W ramach umowy ramowej zamawiający przeprowadzi zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych dowolną liczbę postępowań o udzielenie zamówienia częściowego do których będzie zapraszał również innych wykonawców z którymi zawarł umowę ramową, a kryterium oceny ofert w takim postępowaniu każdorazowo stanowić będzie cena (waga kryterium - 100%). Warunkiem zawarcia między stronami umowy częściowej będzie dokonanie przez zamawiającego ostatecznego wyboru oferty spółki jako najkorzystniejszej w ramach ww. postępowania i wniesienie przez emitenta zabezpieczenia należytego wykonania takiej umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w danej umowie cząstkowej, wyjaśniono.