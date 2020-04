Ferrum miało wstępnie 7,41 mln zł straty netto, 5,49 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł ok. 5,49 mln zł w 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za 2019 r. wyniosły ok. 449,43 mln zł, co stanowiło wzrost o ok. 96,26 mln zł r/r.