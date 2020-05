Ferrum miało wstępnie ok. 2,73 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

"Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy wyniósł w I kwartale 2020 r. ok. 1 834 tys. zł i był wyższy o ok. 1 417 tys. zł od zysku operacyjnego za I kwartał 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły ok. 141,37 mln zł, co stanowiło wzrost o ok. 34 mln zł, tj. o ok. 32% r/r, podano także.