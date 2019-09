Ferrum miało wstępnie ok. 205 tys. zł zysku netto w I poł. 2019 r.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w I półroczu 2019 r. ok. 231 036 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 68 281 tys. zł w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto były efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży przede wszystkim w podmiocie dominującym Ferrum S.A." - czytamy dalej.