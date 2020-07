górnictwo 1 godzinę temu

Ferrum podpisało umowę z Gaz-Systemem na dostawę rur za 17,8 mln euro netto

Ferrum podpisało umowę częściową z Gaz-Systemem na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C, podała spółka. Wartość umowy to ok. 17,8 mln euro netto (ok. 21,9 mln euro brutto).