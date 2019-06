Ferrum: Wartość rynkowa linii Bender wynosi 74,6 mln zł wg rzeczoznawcy

"W związku z zabezpieczeniem 61 mln zł kredytu udzielonego spółce w styczniu br. przez PKO BP S.A. zaistniała potrzeba określenia wartości rynkowej linii Bender do produkcji rur spiralnie spawanych. Rzeczoznawca wycenił przedmiotową linię na 74,6 mln zł, podczas gdy wartość aktywa na dzień rozpoczęcia użytkowania przyjęta przez Ferrum wynosiła 25,4 mln zł. Bieżąca wycena oznacza niemal trzykrotny wzrost wartości, nie wpłynie to jednak na poszczególne pozycje sprawozdań finansowych spółki i grupy" - powiedział prezes Ferrum Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.

"Nowa linia umożliwia wyprodukowanie rur w zakresie średnic od 508 do 1 829 mm oraz grubości ścianek od 5,6 do 25,4 mm i gatunków stali do X80/L555 oraz maksymalnej długości do 33 m. Aktualnie w Europie podobne linie działają jedynie w Grecji, Turcji i w Niemczech. Obecnie spółka jest w stanie wyprodukować 120 tys. ton takich rur rocznie" - czytamy w komunikacie.