FFiL Śnieżka miała 59,5 mln zł zysku netto, 78,97 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Wynik EBITDA zwiększył się do 106,8 mln zł (+8,6% r/r), choć wyższe koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu wpłynęły na marżę EBITDA, która wyniosła 14,9% (spadek o 1,9 pkt proc. r/r). Nieznacznie, do 42,4% wzrosła także marża brutto na sprzedaży - przede wszystkim dzięki utrzymującemu się w ubiegłym roku popytowi na farby i lakiery z segmentów cenowych premium oraz średniego zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech oraz na Ukrainie, podano także.

"W 2019 roku grupa kapitałowa Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 717,1 mln zł, czyli o 22,2% wyższe niż rok wcześniej. To przede wszystkim rezultat dołączenia do Grupy spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. i konsolidacji jej wyników, ale także wyższej sprzedaży w Polsce i na Ukrainie. Niższe przychody grupa kapitałowa Śnieżka osiągnęła na Białorusi. Na koniec 2019 roku cztery główne rynki - Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś - odpowiadały za 95,4% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Pomimo konsolidacji wyników Poli-Farbe od połowy maja ub.r., rynek węgierski zwiększył swój udział już do 13,9%, plasując się w strukturze sprzedaży na drugim miejscu, zaraz po rynku polskim, na którym Śnieżka osiągnęła ok. 2/3 łącznych przychodów ze sprzedaży. Udział pozostałych dwóch kluczowych rynków - ukraińskiego i białoruskiego - wyniósł odpowiednio 10,8% i 3,7%" - czytamy dalej.