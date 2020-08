Film Rój rozpoczął ofertę na Crowdway, chce pozyskać 1,93 mln zł

"Wystartowała pierwsza w Polsce kampania crowdfundingu inwestycyjnego na produkcję pełnometrażowego filmu fabularnego. Spółka Film Rój SA chce pozyskać 1,93 mln zł. Dzięki tej kwocie powstanie thriller pt. 'Rój' w reżyserii Bartka Bali. W rolach głównych zobaczymy Romę Gąsiorowską i Eryka Lubosa. Inwestorzy społecznościowi obejmą aż 50-proc. udział w spółce, co jeszcze nie miało miejsca na polskim rynku. Ich akcje będą uprzywilejowane: jako pierwsi uzyskają środki z podziału majątku spółki po zamknięciu dystrybucji filmu" - czytamy w komunikacie.

Zebrane środki zostaną przeznaczone w 83% (1,6 mln zł) na produkcję filmu, w 13% (260 tys. zł) na jego promocję, natomiast pozostałe 4% pokryją na koszty stałe podmiotu, takie jak obsługa prawna, księgowa oraz logistyczna projektu. Film przeszedł już proces "developmentu". Na Międzynarodowym Festiwalu Producentów Filmowych Regiofun został już wyróżniony za najlepszy projekt. Obecnie, do końca trzeciego kwartału trwać będzie preprodukcja, czyli planowanie operacyjne i logistyczne.

"Pierwszy klaps na planie padnie jesienią tego roku. Zdjęcia będą realizowane do maja 2021, a premiera kinowa planowana jest na jesień przyszłego roku. Po zakończeniu procesu dystrybucji filmu i sprzedaży produkcji spółka wypłaci cały zysk akcjonariuszom, przy czym w pierwszej kolejności inwestorom akcji serii B" - czytamy dalej.

"Nasz przepis na sukces 'Roju' opiera się na dobrze wyważonych proporcjach artystycznych i komercyjnych. To uniwersalna, aktualna i budząca emocje opowieść, przez którą poprowadzą widza znakomici aktorzy. Od strony biznesowej projekt oparliśmy o zoptymalizowany budżet i pomysł na współfinansowanie przez rozproszonych inwestorów, którzy staną się również ambasadorami film. Finansowanie crowdfundingowe produkcji filmowych jest już w Polsce znane, jednak po raz pierwszy społeczność nie tylko będzie wspierać powstanie pełnometrażowego filmu fabularnego, ale także będzie uczestniczyć w podziale zysków z jego dystrybucji" - powiedział prezes Film Rój Łukasz Siódmok, cytowany w komunikacie.

W projekcji przychodów spółka Film Rój przyjęła - jak ocenia - bardzo ostrożne założenia co do wielkości widowni. Próg rentowności dla inwestorów crowdfundingowych zostanie osiągnięty już przy widowni wynoszącej 250 tysięcy. W 2019 roku taką oglądalność w kinach osiągnął film na 85. miejscu na liście filmów dystrybuowanych w Polsce (zarówno filmy polskie, jak i zagraniczne).

"Przy osiągnięciu 500 tys. widzów zwrot z inwestycji powinien wynieść już 50%, a przy 1 mln aż 150% zainwestowanego kapitału. Co więcej, oferowane akcje serii B są uprzywilejowane, co oznacza, że aż do wysokości wniesionych wkładów jako pierwsi swój zwrot otrzymają crowdinwestorzy. W drugiej kolejności zyski pokryją wkład twórców, a następnie nadwyżka zostanie podzielona proporcjonalnie pomiędzy wszystkich akcjonariuszy spółki" - wyjaśnił członek rady nadzorczej Paweł Komar.