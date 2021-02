Firmy kupują coraz więcej "zielonego" prądu

O ile w 2020 roku PGE dostarczyła do klientów ponad 1,7 TWh energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych, to na 2021 roku zakontraktowała już 2,3 TWh. Ostatni duży kontrakt to dostawa w tym roku 50 GWh energii wyłącznie z OZE do polskich oddziałów PepsiCo.