FKD miała 0,65 mln zł straty netto, 0,14 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

"W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku spółka osiągnęła skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 17 mln zł, co oznacza spadek o 10,1 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, gdy przychody miały wartość 18,8 mln zł. Zysk operacyjny grupy zmniejszył się w ciągu 12 miesięcy roku o 33% do poziomu 3,16 mln zł. Skonsolidowany wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł w tym okresie 4,6 mln zł i był on niższy o 24% w porównaniu z ubiegły rokiem" - czytamy w raporcie.