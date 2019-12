FO Dębica udzieliła firmie Goodyear trzech pożyczek o wartości 165 mln zł

Oprocentowanie wszystkich trzech pożyczek w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,1% marży], a więc obecnie wynosi 1,94% w skali roku. Wszystkie umowy pożyczki przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczek jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company, podmiotu pośrednio dominującego nad spółką.

Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear Holdings z siedzibą w Luksemburgu posiada ok. 81,4% kapitału zakładowego spółki. Firma Oponiarska Dębica jest jednym z największych w Europie zakładów produkujących opony. Spółka produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,93 mld zł w 2018 r.