Forte miało 35,23 mln zł zysku netto, 141,31 mln zł EBITDA w 2019 r.

"Z początkiem kwietnia 2020 roku przekazujemy państwu nasz raport za 2019 rok. Gdybyśmy ten raport przekazywali na początku marca tego roku moglibyśmy z radością powiedzieć, że to był bardzo dobry rok dla Grupy Forte i że z dużym optymizmem patrzymy w przyszłość. Faktem jest, że rok 2019 był dla nas dobrym rokiem. Nadzwyczajne okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID-19 spowodowały jednak, że w przyszłość patrzymy z pewną obawą i niepewnością" - napisał prezes Maciej Formanowicz w liście załączonym do raportu.

"W roku 2019, pierwszym pełnym roku planowanej konsolidacji, przeprowadziliśmy szereg zmian strukturalnych w naszej firmie. [...] Wszystkie te działania zaczęły przynosić, szczególnie w II półroczu wyraźne efekty, które widać w wynikach Forte. Wydajność naszych fabryk w IV kwartale wynosiła ponad 165 tys. paczek na tydzień, i to przy wykorzystaniu systemu 4 brygadowego tylko w Suwałkach i Ostrowi Mazowieckiej. Dla porównania w tym samym okresie 2018 z trudem osiągaliśmy 150 tys. paczek pracując we wszystkich zakładach na 4 zmiany, 7 dni w tygodniu! Wprowadziliśmy pilotażowe programy dostaw w ciągu 14 dni dla kilku dużych klientów w Europie Zachodniej, które okazały się dużym sukcesem i zostały bardzo docenione przez klientów" - dodał prezes.

"Nasz wynik EBITDA wyniósł 141 mln zł, vs 118 mln zł w 2018 r. i 126 mln zł w 2017, co w połączeniu ze 'szczupłym' zarządzaniem kapitałem pracującym pozwoliło nam zmniejszyć wskaźnik zadłużenia (zadłużenie finansowe / EBITDA) z 5,3 na koniec roku 2018 do 3,1 na koniec roku 2019" - wskazał Formanowicz.