Forte zakończyło przegląd opcji w zw. z zakończeniem wezwania MaForm Holding

Jedną z rozważanych przez opcji stanowiła zmiana struktury właścicielskiej spółki. W związku z zakończeniem i rozliczeniem w dniu 13 października 2020 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ogłoszonego w dniu 4 września 2020 r. przez dotychczasowego akcjonariusza - MaForm Holding Luxembourg, zwiększył on swoje zaangażowanie w spółkę i osiągnął łącznie ok. 41,01% ogólnej liczby głosów.