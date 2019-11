Forte zrezygnowało z budowy nowej fabryki mebli w Suwałkach

W związku z tym spółka poinformowała, że obecnie nie będzie kontynuować rozmów z Grupą Homag w sprawie zawarcia umowy dotyczącej zaprojektowania, wykonania i dostawy wyposażenia linii produkcyjnych do nowej fabryki mebli w Suwałkach.

"Decyzja emitenta podyktowana jest wysoką niepewnością co do sytuacji makroekonomicznej w Europie oraz stale rosnącymi kosztami działalności spółki, w szczególności dotyczącymi wzrostu kosztów energii i kosztów pracy, jak również ograniczeniami dostępu do siły roboczej, które mogą mieć istotny wpływ na ekonomiczną opłacalność przedsięwzięcia" - czytamy w komunikacie.