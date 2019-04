Fortuna miała 32% wzrostu przychodów w I kw. dzięki monetyzacji sponsoringu

"Rynek bukmacherski cały czas rośnie, co ważne nie tylko o nowych graczy, ale dotychczasowi wydają też coraz więcej. My rośniemy szybciej od rynku, ściągamy klientów z offshore i od konkurencji, choć trzeba odnotować, że offshore znów się wyraźnie aktywizuje" - powiedział Komarczuk na spotkaniu z dziennikarzami.

"Od strony produktu uważamy, że mamy najfajniejszy na rynku, jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu naszej aplikacji mobilnej i online. Ale to nic nie da bez rozpoznawalności. Dlatego inwestowaliśmy w reklamę, sponsoring i ich monetyzowanie" - wskazał Komarczuk.

Powiedział, że Fortuna przedłużyła współpracę z Legią Warszawa do 2022 r. Ponadto spółka jest tytularnym sponsorem rozgrywek I ligi piłkarskiej i współpracuje z Polskim Związkiem Narciarskim. Dodatkowo ma indywidualną współpracę z kolejnymi 5 klubami i sponsoring piłkarskich amatorskich rozgrywek Playarena.

"Cały czas robimy aktywności wokół tych sponsoringów. W efekcie liczba postawionych u nas kuponów wzrosła o 39% r/r na I ligę w sezonie 2018/2019. Odnotowaliśmy ok. 3 mln kuponów od początku bieżącego sezonu. Wartość przychodów wzrosła o 60%, a kwota wypłaconych wygranych to ok. 6 mln zł" - wymienił prezes Fortuny.