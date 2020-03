Forum Energii: Polską energetykę cechuje tzw. paradoks węglowy

"Co się wybija na pierwszy plan, to paradoks węglowy, czyli stałe zapotrzebowanie na węgiel kamienny przy spadającym wydobyciu. Drugi bardzo ważny wniosek to spadek produkcji energii elektrycznej, bardzo istotny jest też trend wzrostu importu energii elektrycznej" - powiedziała prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera podczas prezentacji raportu.