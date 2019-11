Forum Energii: Polska powinna negocjować środki z UE na transform. ciepłownictwa

"Polska ma najbardziej spośród państw unijnych zanieczyszczone powietrze. Bez publicznego wsparcia skutecznej termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła koszty transformacji będą wysokie i doprowadzą do wzrostu cen tam, gdzie obecnie pali się niskiej jakości węglem lub śmieciami. Poprawa jakości powietrza przynosi też efekty globalnej redukcji emisji CO2. Dlatego ważne jest, aby kwestie czystego ciepła stanęły w centrum dyskusji o neutralności klimatycznej" - napisała prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera we wprowadzeniu do raportu.