energetyka 46 minut temu

Forum Energii: Udział OZE mógł wynieść 11,5% w 2019, wyniesie ok. 12,2% w 2020

Forum Energii szacuje, że udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w 2019 r. w Polsce wyniósł 11,5% a w 2020 r. może wzrosnąć o 0,7 pkt. proc. do 12,2%, wobec celu wynoszącego 15%, wynika z opinii Forum Energii pt. "OZE w polskim miksie. To wciąż za mało, by wypełnić cele".