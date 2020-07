giełda 1 godzinę temu

FPP: Gospodarka odmrożona w ok. 80%, stopień ograniczenia mobilności: 2,6%

Skumulowany poziom strat spowodowanych restrykcjami związanymi ze zwalczaniem COVID-19 sięga już ok. 180 mld zł, jednak za sprawą odmrażania gospodarki oraz łagodzenia zasad dystansowania społecznego tempo ich narastania wyraźnie spowolniło - do niewiele ponad 420 mln zł dziennie, wobec przeszło 2,1 mld zł na dobę w czasie obowiązywania najostrzejszego lockdownu. Oznacza to, że gospodarka została już odmrożona w ok. 80% w stosunku do tego punktu odniesienia, wynika ze zaktualizowanego licznika strat, który Federacja Przedsiębiorców Polskich prowadzi wspólnie z Konfederacją Lewiatan.