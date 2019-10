FPP, PIBP za wprowadzeniem kontroli i nadzoru nad zakładami pogrzebowymi

"Szacunki FPP i PIBP wskazują, że wartość nieewidencjonowanej sprzedaży w tym sektorze w 2019 r. kształtuje się na poziomie ok. 1,4 mld zł, zaś wartość funduszu wynagrodzeń w szarej strefie - przeszło 2 mld zł. Łącznie sektor finansów publicznych mógłby zyskać do 960 mln zł rocznie na wprowadzeniu nowych rozwiązań prawnych, które redukowałyby szarą strefę na tym rynku. Warto podkreślić, że zmiana przepisów jest niezbędna w części świeckiej - w obszarze, za który odpowiada Kościół regulacje są właściwe" - przypomniano w komunikacie.

Raport FPP i CALPE wskazuje, że w obecnym porządku prawnym brak jest szczegółowych regulacji określających procedury przechowywania, przewozu oraz przygotowania zwłok do pochówku. Obowiązujące przepisy, w tym rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków nie zawierają niezbędnych regulacji dotyczących zakładów pogrzebowych, a jedynie odnosi się do domów pogrzebowych i kostnic. Nie uregulowana pozostaje kwestia kluczowa dla bezpieczeństwa sanitarnego dotycząca niezbędnych środków do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, wyposażenia pomieszczeń zakładu pogrzebowego w instalacje ciepłej i zimnej wody oraz instalację kanalizacyjną. Brak obostrzeń związanych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego dotyczy także wykorzystania użytych sprzętów, narzędzi oraz innych materiałów mających kontakt ze zwłokami.