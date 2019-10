Fundusz Black Forest zainwestował w Tikrow 

Tikrow to przykład rozwiązania określanego mianem marketplace, wpisującego się jednocześnie w globalny trend tzw. ekonomii współdzielenia. Z jednej strony przedsiębiorstwa publikują na stworzonej przez Tikrow platformie oferty pracy "na godziny", a z drugiej, osoby o określonych predyspozycjach i umiejętnościach, poszukują dorywczych zajęć, bez zobowiązań, podano.

Mimo krótkiej działalności Tikrow, spółce udało się pozyskać do grona swoich klientów ogólnopolskich liderów m.in. rynku handlu i dystrybucji i HoReCa. Wśród nich znajdują się takie marki jak sieć kawiarni i cukierni Grycan, sklepy Leroy Merlin i Jula, czy MediaMarkt.

"O atrakcyjności, z perspektywy zarówno pracowników jak i pracodawców, decyduje wysoka elastyczność proponowanych form zatrudnienia oraz brak konieczności podejmowania trwałych zobowiązań. Dla pracodawców istotne jest to, że mają błyskawiczny dostęp do 'dodatkowych rąk do pracy' oraz uregulowane obligatoryjne formalności, za które odpowiada Tikrow. Zaś dla podejmujących się wykonania zadania, kluczową zaletą jest prostota 'zatrudnienia się' online (rejestracja w systemie i podjęcie pracy zajmuje kilkanaście minut) i natychmiastowa wypłata wynagrodzenia, zaraz po zakończeniu pracy" - czytamy także.