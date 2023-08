Fundusz Warrena Buffetta przekroczył magiczną granicę. Liczba robi wrażenie

Berkshire Hathaway miało pod koniec czerwca aktywa warte dokładnie 1,04 biliona dolarów - podano w wynikach funduszu za drugi kwartał. Jak informuje CNBC , jest to więcej niż warte są aktywa Microsoftu, Mety (właściciel Facebooka) i Alphabetu (właściciel Google) razem wzięte. To także dwukrotność aktywów Amazona czy trzykrotność wartości aktywów Apple.

Berkshire Hathaway ma aktywa warte ponad bilion dolarów

W tej oszałamiającej kwocie znajdują się m.in. akcje warte łącznie 353 mld dol. Za ponad połowę tego wyniku odpowiadają udziały w Apple, warte 178 mld dol. Do tego dochodzi 147 mld dol. w gotówce i obligacji skarbowych USA. Berkshire posiada też cały szereg biznesów w różnych sektorach - są to firmy ubezpieczeniowe, energetyczne, kolejowe, przemysłowe, handlowe czy z branży nieruchomości.

CNBC zaznacza, że Tesla, która ma podobną kapitalizację do Berkshire Hathaway, posiada z kolei aktywa wyceniane na 91 mld dol. Firma Elona Muska warta jest 731 mld dol., podczas gdy fundusz Buffetta ok. 769 mld dol.

Serwis dodaje, że wynik Berkshire to nadal dużo mniej w porównaniu do aktywów największych banków z Wall Street. Słynne JP Morgan bowiem trzyma aktywa warte 3,9 biliona dolarów, w tym 469 mld dol. w depozytach i 1,3 bln dol. w pożyczkach.

Niewątpliwie jednak jest to ogromny sukces Warrena Buffetta. Jak bowiem przypomina CNBC, Berkshire Hathaway w 1964 r. miało aktywa szacowane na 30 mln dol. i było to na rok przed objęciem tam sterów przez Buffetta. Dzisiaj więc wartość aktywów funduszu miliardera jest 33 tysiące razy większa niż wtedy. W sierpniu Berkshire odnotowało też rekordowy poziom swojego kursu na giełdzie. Majątek Warrena Buffetta to obecnie ok. 118 mld dol.