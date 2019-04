Fundusze zarządzane przez Forum TFI przekroczyły 5% głosów na WZ VRG

Forum TFI przed zmianą udziału posiadał łącznie 9 437 760 dających 4,025% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do takiego samego udziału w ogólnej liczbie głosów. Po zmianie udziału liczba akcji wynosi 15 580 800, co daje 6,645% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do takiego samego udziału w ogólnej liczbie głosów, podano.