Fundusze zarządzane przez PKO TFI przekroczyły 5% głosów na WZA PCM

PKO TFI przed zmianą udziału posiadał 590 596 akcji PCM, dających 4,959% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do takiego samego udziału w ogólnej liczbie głosów. Po zmianie udziału liczba akcji wynosi 807 951, co daje 6,784% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do takiego samego udziału w ogólnej liczbie głosów, podano.