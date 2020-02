Gaz-System i Ciech uzgodnią warunki budowy kopalni soli i magazynu gazu

Term sheet jest dokumentem precyzującym harmonogram i zasady finansowania poszczególnych etapów inwestycji. Definiuje także kluczowe założenia dotyczące współpracy handlowej po zrealizowaniu i uruchomieniu kopalni soli i magazynu gazu. Drugi z podpisanych dokumentów to porozumienie dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia, wyjaśniono.

"Gaz-System pozyska w Damasławku nowe przestrzenie magazynowe dla gazu ziemnego. Zwiększy to znacząco elastyczność sterowania przesyłem gazu oraz zapewni ciągłość jego dostaw na terenie kraju" - czytamy dalej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.