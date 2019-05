Gaz-System ma decyzję środowiskową dla projektu w ramach Baltic Pipe

"Gazociąg łączący gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym będzie liczył ok. 85-90 km, jego nominalna średnica wyniesie 900 mm (gazociąg lądowy od Zespołu Zaporowego w Niechorzu do Terminalu Odbiorczego) i 1000 mm (gazociąg lądowy od Terminalu Odbiorczego do Tłoczni Gazu Goleniów), a ciśnienie robocze 12 MPa i 8,4 MPa" - czytamy w komunikacie.