Gaz-System ma umowę na agregaty dla tłoczni Baltic Pipe za ok. 550 mln zł

"Za każdym razem podkreślam, że inwestycja Baltic Pipe realizowana jest zgodnie z harmonogramem, co do tygodnia, i że jej zakończenie w październiku 2022 r. nie jest w żadnym wypadku zagrożone i termin będzie dotrzymany. Ten kontrakt, który jest dzisiaj podpisywany, to jest kontrakt istotny dla całego projektu. Wydawać by się mogło, że najważniejsze jest położenie gazociągu po dnie morza, ale najważniejsze jest, żeby płynął gaz, a żeby to było możliwe, stacje kompresorowe muszą być zbudowane i agregaty dostarczone" - powiedział pełnomocnik rządu ds. krytycznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podczas konferencji prasowej.

"Tym podpisem realizujemy kolejny kamień milowy w naszym projekcie inwestycyjnym. To pierwsza z dostaw inwestorskich w ramach tego programu. Obecnie Gaz-System wchodzi w okres zakupowy i kontraktowania dostawców dla Baltic Pipe. Na podobnym etapie jest Energinet" - powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień

Dodał, że moc tych tłoczni zwiększy o 50% moc tłoczni zainstalowanych w systemie przesyłowym w Polsce.

"Wartość tej pierwszej umowy to ok. 550 mln zł i jest to największa umowa jednorazowa, jaką Gaz-System podpisał w dostawach inwestorskich" - dodał prezes.

Dostawa obejmie łącznie 10 agregatów o mocy od 5 do 10 MW. Trafią one do tłoczni gazu Goleniów, Gustorzyn i Odolanów. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie 18-20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii. Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 r. Dzięki niemu od października 2022 r. będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

