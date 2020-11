Gaz-System: Ponowne konsultacje projektu przepustowości Polska-Niemcy do 17 XII

"Ponowne konsultacje są konieczne ze względu na zmiany parametrów technicznych projektu, w tym modyfikację planowanego do zaoferowania poziomu przepustowości przyrostowej w porównaniu z pierwotną propozycją projektu przedstawioną w ramach konsultacji przeprowadzonych w dniach 10 sierpnia - 10 września 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Projekt wspólnego wniosku do krajowych organów regulacyjnych zawiera opis projektu przepustowości przyrostowej w punkcie GCP Gaz-System/Ontras, planowany do zaoferowania poziom oferty przepustowości powiązanej, oszacowanie kosztów, wstępny harmonogram uzupełniony ogólnymi zasadami i warunkami udziału oraz uzyskania dostępu do przepustowości przyrostowej w ramach aukcji produktu rocznego w lipcu 2021 r.