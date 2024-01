Gaz z USA, Kataru i Norwegii. Orlen zwiększył przeładunek. Padł rekord

Rośnie liczna cyster

Orlen podał jednocześnie, że rok 2023 Grupa Orlen zamknęła nie tylko z rekordową liczbą prawie 8,5 tys. cystern wyekspediowanych z terminala w Świnoujściu, ale pobity został także "rekord dynamiki sprzedaży, która wyniosła ok. 57 proc. w ujęciu wolumenowym rok do roku". "Sprzedaż LNG małej skali w Świnoujściu rośnie co roku od początku działania terminala z wyjątkiem 2022 r., kiedy w Europie doszło do kryzysu energetycznego wywołanego działaniami Rosji" - zaznaczył koncern.