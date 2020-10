budownictwo 54 minuty temu

GDDKiA: 63 projekty z 92 przewidzianych do dofinansowania UE mają już umowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowy na ok. 2,3 mld zł unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: na budowę fragmentu autostrady A1, drogi ekspresowej S3 oraz trzech obwodnic: Kępna, Niemodlina i Tomaszowa Lubelskiego. Oznacza to, że spośród 92 projektów Dyrekcji 63 mają już umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Do końca roku GDDKiA planuje złożyć trzy kolejne wnioski i podpisać dwie umowy.