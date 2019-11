GDDKiA i GUS udostępniły 'Kalkulator' do waloryzacji kosztów kontraktów

"Aplikacja 'Kalkulator' jest mechanizmem (wzorem) waloryzacyjnym do obliczenia realnych zmian kosztów na rynku w określonym czasie dla kontraktów infrastrukturalnych w Polsce. Aplikacja umożliwia w szybki i prosty sposób obliczanie wartości mnożnika korygującego za różne okresy, wykorzystywanego dalej do waloryzacji kwot wynikających z realizacji kontraktów drogowych. Daje również możliwość dokonywania symulacji dla potrzeb waloryzacji kontraktów budowlanych według trzech wersji, uzależnionych od przyjętych systemów wagowych wynikających z klauzuli waloryzacyjnej" - czytamy w komunikacie.

"Aplikacja 'Kalkulator' skierowana jest przede wszystkim do inwestorów i podmiotów specjalizujących się w realizacji inwestycji drogowych bowiem umożliwia ona w szybki i prosty sposób obliczanie różnych wariantów wartości mnożnika korygującego za różne okresy wykorzystywanego do waloryzacji kwot wynikających z drogowych kontraktów infrastrukturalnych" - czytamy dalej.

Prace te rozpoczęły się w GDDKiA jeszcze w 2018 r. Ich celem było wypracowanie nowych zasad, a co za tym idzie także klauzuli waloryzacyjnej. W przypadku kontraktów GDDKiA przełożyło się to przede wszystkim na wprowadzenie zmian do Warunków Kontraktowych - Subklauzuli 13.8. - Korekty wynikające ze zmian kosztu. Będzie to miało wpływ na płynność realizacji inwestycji. Celem jest możliwość zmian kosztów, poprzez stosowanie waloryzacji w umowach GDDKiA oddających realną dynamikę wahań cen elementów podstawowych wpływających na realizację inwestycji drogowej, przypomina Dyrekcja.