GDDKiA ma umowę z firmą Polaqua na realizację odcinka A2 za ok. 559,2 mln zł

Umowa o wartości ok. 559,2 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy, przy czym w okresie do 10 miesięcy od zawarcia umowy wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2023 r., podano w komunikacie.

Na wschód od Warszawy w realizacji znajdują się już dwa odcinki autostrady A2 o łącznej długości 14,8 km: od węzła Lubelska do węzła Konik oraz od węzła Konik do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Koszt realizacji obu odcinków to 764,3 mln zł. Planowany termin udostępnienia drogi kierowcom to III kw. 2020 r., przypomniano.